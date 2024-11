Fn Browning sta per acquistare la francese Sofisport

Il gruppo belga Fn Browning sta per acquistare la Sofisport, una delle principali aziende europee nel settore delle munizioni sportive e da caccia e dei componenti per la ricarica.

Sente un’affinità «geografica, culturale e industriale», e soprattutto potrà contare su una produzione che completi la sua: se tutto andrà a buon fine (mancano ancora alcuni passaggi formali, compreso il via libera dell’autorità antitrust), nelle prossime settimane il gruppo belga Fn Browning (è interamente di proprietà della regione belga della Vallonia) acquisterà la francese Sofisport, una delle principali aziende europee nel settore delle munizioni sportive e da caccia (nella sua orbita gravitano anche Nobel Sport e Cheddite) e dei componenti per la ricarica. «La combinazione tra le due aziende» si legge nella nota «rappresenta un’opportunità unica per creare una manifattura di livello mondiale» che integri la produzione delle armi con quella delle munizioni.

«Mantenere competitiva l’industria europea è una delle sfide fondamentali per il futuro dell’Unione» ha commentato Pierre-Yves Jeholet, vicepresidente della Vallonia; «consolidare e costruire gruppi leader nel loro campo è una delle chiavi per vincerla». Se si concluderà positivamente, quest’acquisizione rappresenterà dunque «un passaggio chiave nel contesto internazionale».

«Insieme creeremo un gruppo forte in ciascuno dei settori in cui operano i diversi marchi» promette Julien Compère, amministratore delegato del gruppo Fn Browning: «difesa e sicurezza da una parte, caccia e tiro sportivo dall’altra».

L’amministratore delegato di Sofisport è un italiano, Paolo Pederzoli, che si dice convinto che l’acquisizione «consoliderà una posizione strategica, e accelererà la diversificazione della produzione e lo sviluppo in altri settori del mercato».

