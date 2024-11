Armi Magazine dicembre 2024 è in edicola!

Armi Magazine dicembre 2024 vi aspetta in edicola come sempre ricco di novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca l’ultima proposta di Tanfoglio, la Stock Master Xtreme in calibro 9×19 mm che, nelle mani di Giacomo Bolzoni – che ci svela, in un’intervista esclusiva, i segreti della semiautomatica – ha già conquistato il Campionato italiano Production 2024

Tra le altre prove più interessanti, oltre alla Tanfoglio Stock Master Xtreme, possiamo segnalare: Bushmaster Bravo Zulu cal. 5,56 Nato (.223 Remington), Walther Pdp Compact Sf Or cal. 9×19 mm, Victrix Armaments Orb Sb cal. .22 Lr, Weihrauch Arminius Hw 3 cal. 22 Lr, Heckler & Koch Hk243 S-Sar cal. .223 Remington e Fair Classic El Combi cal. 20/.410.

Fine anno… tempo di bilanci. Tra “le cose che non vanno”,- oltre al perdurante ritardo di alcune questure nell’evadere le pratiche relative a rilascio e rinnovo del porto d’armi da caccia e uso tiro a volo -, dobbiamo segnalare reiterati episodi di invito o imposizione, da parte di alcune questure e commissariati, a non avere più di 200 munizioni qualora si detengano carabine classificate a uso sportivo, in luogo delle 1.500 fissate dalla legge. Vediamo insieme come comportarsi, in entrambi i casi.

Esaminiamo inoltre alcune recenti sentenze favorevoli ai ricorrenti dove, per vari motivi, la licenza di porto d’armi non era stata concessa/rinnovata o era stata ritirata/revocata. Purtroppo solo pochi casi arrivano al vaglio dei giudici amministrativi: molti soggetti rinunciano perché si sentono scoraggiati dai tempi, dal costo dei ricorsi e dal rigore estremo con il quale il Tar valuta fatti e circostanze.

Il super-test delle munizioni è dedicato alle Fiocchi in calibro .357 Magnum con palla Fmjtc da 142 grani, non deboli ma ben dominabili allo sparo e… polivalenti. Passando all’arma lunga, in prova le cartucce Remington Core-Lokt Tipped in calibro .308 Winchester, caricate con l’omonimo proiettile dal peso di 165 grani, e le Rc Cartridges Rc2 Trap 28 grammi, idonee a essere sparate in numerose competizioni tiravolistiche.

Tra le proposte di proiettili senza piombo in calibro .30” di Hornady, compare la più recente Cx da 165 grani, utilizzata per una prova in calibro .308 Winchester in associazione alla sempreverde Vihtavuori N140.

Le Fuerzas Especiales argentine sono reparti speciali addestrati in operazioni antiterrorismo e missioni a rischio elevato. In un avvincente reportage, ne analizziamo le armi utilizzate, sia in addestramento sia in azione.

E ancora, su Armi Magazine dicembre 2024, la rubrica ‘Questione di legge’, la nuova collezione d’arte digitale Beretta W3bicons, il visore termico monoculare Guide Sensmart Tj650L, il calcio Outlaw della German Gun Stock e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.