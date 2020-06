Gare di tiro a volo, la Fitav pronta a ripartire

Si riaccende lo sport dopo il picco dell’emergenza sanitaria: la Fitav vuol far riprendere le gare di tiro a volo.

Se il governo ritoccherà il decreto che al momento sospende le competizioni sportive fino al 14 giugno, la Fitav farà ripartire le gare di tiro a volo già dal prossimo fine settimana. È quanto emerge dalla riunione del consiglio federale, ancora una volta tenuta in videoconferenza. La Fitav ha inoltre deciso di confermare l’articolazione del calendario originario, chiaramente aggiornato con le nuove date.

Per partecipare alle gare nazionali non sarà necessario pagare le tasse federali. È chiaramente un modo per “incentivare la partecipazione dei tiratori”, al pari dello stop alle retrocessioni per la stagione in corso.

