Glock Gen6, è partito il conto alla rovescia per la nuova generazione

Glock Gen 6 sta per arrivare: la presentazione è prevista per il prossimo Shot Show 2026 di Las Vegas; la Casa austriaca descrive la sesta generazione come “una storia di ergonomia” scritta dagli utilizzatori.

Sul sito di Glock è ufficialmente partito il conto alla rovescia per la presentazione della sesta generazione della pistola polimerica più famosa al mondo. La presentazione, fatti i conti, avverrà allo Shot Show 2026 in programma a Las Vegas dal 20 al 23 gennaio.

Si legge nel sito: “Abbiamo analizzato e misurato mani di ogni forma e dimensione. L’obiettivo? Costruire ogni dettaglio della Gen6 in base alle vostre esigenze. La nuova generazione di pistole Glock integra importanti innovazioni ergonomiche, un grilletto con superficie piatta e un nuovo sistema di montaggio dell’ottica Gen6 in un’unica piattaforma.

La speciale texture Rtf6 offre ora una copertura ancora maggiore della pistola, includendo nuove aree come l’appoggio per il pollice, e offre una presa e una sicurezza eccezionali in qualsiasi situazione. La Gen6 non è stata progettata solo per offrire precisione, affidabilità ed ergonomia senza pari: è stata progettata per te”.

I modelli previsti per ora sono la standard 17, la compatta 19, la crossover compatta 45 e la crossover standard 49, tutte in 9×19 mm.

Le novità delle Glock Gen6

La Glock Gen6 introduce numerose migliorie alla già avanzata tecnologicamente Gen5, presentata nel 2017. Le modifiche hanno interessato in particolar modo l’ergonomia della pistola. Eccole, in estrema sintesi:

gli intagli di presa nel carrello (anteriori e posteriori) sono più angoli e profondi per rendere ancor più efficace la presa;

ogni pistola Gen6 è dotata di serie di un grilletto a superficie piatta per un posizionamento uniforme dell’indice e una trazione uniforme; il grilletto è sempre dotato del sistema di sicurezza Safe Action;

le Glock Gen6 sono predisposte per l’ottica, con un sistema progettato per garantire adattabilità e durata;

l’ elsa è stata maggiorata per favorire una presa migliore, garantendo al contempo la libertà di movimento del carrello;

è stata maggiorata per favorire una presa migliore, garantendo al contempo la libertà di movimento del carrello; la texture dell’impugnatura Gen6 (denonimata Rtf6) combina due lavorazioni per creare la combinazione perfetta tra prestazioni e comfort.

Attendiamo la presentazione ufficiale di gennaio 2026 a Las Vegas per scoprire tutte le modifiche introdotte.

Stay tuned!

