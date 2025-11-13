Armi Magazine dicembre 2025 è in edicola!

Armi Magazine dicembre 2025 vi aspetta in edicola come sempre ricco di novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca una delle ultime proposte di Kimber, ovvero la Hunter Pro Desolve Blak calibro .308 Winchester, una carabina bolt-action pensata per la caccia in montagna dove il peso dell’arma riveste un ruolo importante: senz’ottica, non arriva a 2,5 kg

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine dicembre 2025, oltre alla Kimber Hunter Pro Desolve Blak, possiamo segnalare: Tanfoglio Pugio Optic cal. 9×19 mm, Benelli Raffaello Ai Silver cal. 28, Springfield Armory Hellcat Pro Osp cal. 9×19 mm e Tisas Px-9 G3 Carry Or cal. 9×19 mm.

In primo piano un recente caso legale, conclusosi la scorsa estate, che ci permette di analizzare il rapporto tra procedimento penale “archiviato” e motivi ostativi al rilascio del PdA.

Spazio alla ricarica, con due articoli. Nel primo, dall’ampio catalogo di proiettili Speer sono state attenzionate due proposte in calibro .224” appartenenti al segmento denominato “Varmint”. Così, attraverso l’analisi di una serie di ricariche in calibro .223 Remington, prende avvio la comparazione tra i proiettili hollow point e soft point da 55 grani. Nel secondo, prendiamo in esame le polveri più adatte per la ricarica del calibro .410.

Pulire la canna dopo l’uso è importante, ma lo è altrettanto farlo nel modo giusto. Vediamo come, prendendo spunto da un kit di pulizia economico ma completo e ben fatto.

Chi l’ha detto che il tiro sportivo sia un’attività costosa? Con un buon usato e il calibro giusto, tutti possono permettersi qualche seduta di allenamento in poligono. Un esempio? Una Beretta 74 calibro .22 Lr del 1965!

Il cannocchiale termico Pulsar Thermion 2 Lrf Xp60 è un concentrato di tecnologia avanzata. Dal sensore ad alta risoluzione al telemetro laser integrato, dalla balistica predittiva alla connettività smart, ogni dettaglio è pensato per prestazioni di altissimo livello: la prova (e l’analisi tecnica) sul campo.

E ancora, su Armi Magazine dicembre 2025, la rubrica ‘Questione di legge’, la carabina ad aria compressa Diana Two Fifty, la presentazione – da parte di Beretta – dell’Innovation Hub, gli scarponcini At6 Gtx di Crispi e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.