Il sondaggio sul riarmo dell’Italia nel 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese

Due sondaggi riportati nel 59° Rapporto Censis (2025) sulla situazione sociale del Paese si riferiscono al possibile riarmo dell’Italia e al suo legame con la situazione internazionale.

Sul riarmo dell’Italia due terzi della popolazione (66%) hanno una posizione netta: non può rientrare tra le priorità se per ottenerlo è necessario tagliare la spesa per il welfare; lo si apprende dal 59° Rapporto Censis (2025) sulla situazione sociale del Paese.

Al campione intervistato i sondaggisti del Censis hanno rivolto anche un’altra domanda sulla difesa, e il divario tra le due posizioni contrapposte è decisamente più ridotto: il 42,7% ritiene che in caso di attacco a un Paese alleato, quindi uno di quelli nell’orbita dell’Unione europea o della Nato, l’Italia non dovrebbe intervenire militarmente.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.