Hatsan Bull Tac 4x, un bullpup calibro 12 da 20 (+1) colpi

Nel bullpup Hatsan Bull Tac 4x si possono inserire contemporaneamente quattro caricatori calibro 12, facilmente ruotabili.

4x, come la capacità di sparo grazie al particolare sistema d’alimentazione che consente di contare su venti (più uno) colpi calibro 12 camerati magnum (76 millimetri): nell’ultimo allestimento del Bull Tac proposto dalla turca Hatsan, che in fondo al nome ha aggiunto la sigla esplicativa, si possono infatti inserire contemporaneamente quattro caricatori, facilmente ruotabili agendo (in senso orario o antiorario, è indifferente) sulla leva che si trova davanti al ponticello.

Lunga 460 millimetri, la canna è realizzata in acciaio al cromo; si completa con uno strozzatore cilindrico fisso e s’accompagna alla tecnologia brevettata Thermodefend, che ne assorbe il calore per proteggere le mani del tiratore. Per l’azione la Hatsan ha invece impiegato la lega d’alluminio aeronautico anodizzato.

Completato da una sicura manuale, una slitta Picatinny per l’installazione dell’ottica, un poggiaguancia regolabile in altezza e una leva d’armamento reversibile (è dunque facile l’impiego anche per i mancini), il bullpup Hatsan Bull Tac 4x misura 710 millimetri cui corrispondono 4.400 grammi. Per conoscere i tempi dell’eventuale distribuzione e del prezzo in Italia sarà necessario attendere comunicazioni dalla Bignami.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.