Heckler & Koch presenta la microcompatta Cc9

Lunga appena 153 millimetri (la canna misura meno di otto centimetri e mezzo), la Cc9 è la nuova pistola microcompatta della Heckler & Koch.

Promette le medesime prestazioni di una pistola full size di servizio, e non è soltanto un modo di dire: la length of pull della Cc9, la nuova microcompatta presentata dalla Heckler & Koch (in Italia la distribuisce la Tfc) nelle scorse ore, è la medesima della Vp9; e i test condotti secondo gli standard Nato nelle reali situazioni operative (sparati più di 750.000 colpi) ne hanno evidenziato la capacità di resistere alle temperature estreme, alla polvere, alla sabbia e al fango.

Sul piano tecnico si tratta della più piccola pistola bifilare (caricatori da 10 e 12 colpi calibro 9×19 mm) che la Heckler & Koch abbia mai prodotto; realizzata in acciaio rotomartellato a freddo e rifinita Dlc, la canna misura appena 84 millimetri: la lunghezza complessiva si ferma a 153 millimetri (25 millimetri, meno di un pollice, lo spessore), a 522 grammi il peso.

Oltre a renderla modulare nell’impugnatura (dorsalino sostituibile, due le taglie: small e large), modellata sulle quattro dita, la Heckler & Koch ha dotato la Cc9 di potenzialità optic ready; l’eventuale red dot (impronta Shield Rmsc), facilmente installabile, è impiegabile insieme alla mira frontale al trizio alta visibilità e alla tacca posteriore di mira.

Sono ambidestri, simmetrici, tutti i comandi, compresi l’hold open e lo sgancio del caricatore; la dotazione si completa con una slitta Picatinny per l’eventuale installazione degli accessori. Prezzo ancora non comunicato.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.