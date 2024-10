Apre lo showroom Sabatti: come visitarlo

Lo showroom Sabatti diventa il punto di riferimento per la clientela, dove vedere dal vivo tutti i modelli a catalogo e primo contatto per il customer care. In contemporanea apre anche l’outlet Sabatti, adiacente allo showroom.

Con 350 anni di tradizione armiera ininterrotta nella produzione di fucili da caccia e da tiro e di canne lisce e rigate di altissima qualità, Sabatti annuncia l’apertura del proprio showroom.

Pensato come punto di accoglienza dell’utenza italiana e straniera e situato a Sarezzo, a breve distanza dalla sede dell’azienda a Gardone Val Trompia, lo showroom Sabatti offre al pubblico la possibilità di visionare di persona i modelli in produzione, apprezzarne le caratteristiche e stabilire un rapporto diretto con l’azienda.

Oltre alle armi, lo showroom offre una selezione di accessori originali Sabatti, insieme ad altri di terze parti, consentendo alla clientela di configurare al meglio le proprie armi, per ottenere il massimo delle prestazioni sia a caccia sia nelle competizioni di tiro sportivo.

Nello showroom Sabatti sono presenti anche i proiettili monolitici Mrr Bullets, nati dall’esperienza Sabatti in fatto di canne rigate e tiro di precisione, caratterizzati da un’altissima qualità produttiva e specificamente progettati per i cacciatori e i tiratori che vogliano ottenere la massima precisione possibile anche con questo genere di proiettili.

Apre anche l’outlet

Presso lo showroom sarà inoltre possibile visionare le armi disponibili offerte dall’outlet Sabatti: modelli di fine serie non più in produzione, oppure esemplari utilizzati in occasione di fiere o per servizi giornalistici. Si tratta in ogni caso di esemplari assolutamente pari al nuovo, con pochissimi segni d’uso e non più disponibili tramite i normali canali commerciali. Le armi sono offerte a prezzo scontato, nello stato in cui si trovano.

L’outlet Sabatti offre ottime occasioni, accessibili a chiunque sappia cosa cerca e sia in grado di valutare e scegliere tra pezzi di fatto unici, con calibri e caratteristiche specifiche e la consueta garanzia di affidabilità Sabatti. L’Outlet rappresenta l’opportunità perfetta anche per chi si avvicina alle armi Sabatti per la prima volta, assicurandosi a prezzi d’occasione modelli dalla provenienza certificata e poter così verificare in prima persona le prestazioni per cui il marchio Sabatti è noto in tutto il mondo.

Come visitare lo showroom

I visitatori dello showroom Sabatti saranno accolti dal personale dell’azienda, a completa disposizione per assistere i clienti nella valutazione delle armi rispetto alle loro esigenze, valutarne le caratteristiche, rispondere a ogni domanda e far fronte a eventuali problemi. L’apertura dello showroom dimostra l’attenzione che Sabatti dedica agli appassionati di caccia e di tiro in Italia e nel mondo.

Lo showroom Sabatti riceve dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, soltanto su appuntamento: chi è interessato a visitare lo showroom è pregato di contattare l’azienda per fissare una visita.