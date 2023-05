Henry Texas rangers bicentennial tribute edition, una carabina custom a leva

La Henry celebra i due secoli d’attività dei Texas ranger con una carabina custom a leva in edizione limitata.

L’ufficializzazione arrivò dodici anni dopo, ma la Henry ha deciso di calcolarne l’età dalla data di fondazione ufficiosa, 1823: sono dunque duecento gli anni di servizio dei Texas ranger, celebrati con una carabina custom a leva in edizione limitata (per l’appunto 1.823 i pezzi realizzati, ciascuno dei quali costa 1.580 dollari); si chiama Texas rangers bicentennial tribute edition, ed è stata sviluppata sulla base della Golden boy con la canna ottagonale (acciaio lucido) da 508 millimetri.

Sul nichel in cui è placcata l’azione sono riportate incisioni con inserti in oro 24 carati: sul lato destro una delle più note citazioni attribuite ai Texas ranger, «One riot, one ranger»; sul sinistro, insieme alle date 1823-2023, lo stemma del corpo ripreso anche sul calcio in noce americano, tra foglie di quercia e un ramo d’ulivo.

Tra i dettagli custom rientra anche la leva maggiorata (356 millimetri la length of pull). Alla mira frontale in ottone s’accompagna una tacca di mira semi-buckhorn regolabile; il caricatore tubolare può ospitare sedici colpi calibro .22 lr o fino a ventuno .22 short.

La volontà di celebrare un corpo storico s’accompagna alla solidarietà: parte dei ricavi della vendita delle 1823 Texas rangers bicentennial tribute edition (lunghezza 724 millimetri; peso 3.060 grammi) sarà destinata alla Former Texas rangers foundation.

