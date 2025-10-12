Magnum Research presenta la Viking Desert Eagle

La Magnum Research ha declinato la Desert Eagle nella variante Viking, con una particolare finitura anticata e il profilo di una nave vichinga sulle guancette in alluminio.

Senza trattenersi la definisce «un capolavoro di potenza e maestria»: la Magnum Research è comprensibilmente fiera della Viking, l’ultima declinazione della pistola semiautomatica Desert Eagle (in edizione limitata, prezzo su richiesta; in qualche tratto ricorda la Viking L5 Desert eagle del 2023) caratterizzata da una finitura anticata sulla canna di 6” (152 millimetri) e sul carrello, arricchito da un’incisione ispirata alle antiche saghe nordiche. Sulle guancette, in alluminio, spicca il profilo d’una nave vichinga.

La struttura della pistola è interamente in acciaio (2.015 grammi il peso complessivo; la lunghezza è pari a 273 millimetri), scelta necessaria per domare la potenza del calibro .50 Ae (sette i colpi nel caricatore) e ridurre il rinculo percepito, obiettivo cui tende anche la presenza del freno di bocca integrato.

Corredata di mire fisse tipo combat, la Desert Eagle Viking si completa con una slitta Picatinny per il montaggio dell’ottica.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.