Il ritorno delle armi Bushmaster

“We’re back” si legge nel comunicato ufficiale: le armi Bushmaster tornano in produzione.

Erano finite in un angolo a causa delle traversie finanziarie (e giudiziarie) di Remington del cui gruppo facevano parte: ora, quasi un anno dopo che la holding Crotalus ha acquisito il marchio, le armi Bushmaster tornano sul mercato. Innanzitutto saranno disponibili le varianti dell’XM15-E2S, come la QRC e la M4 Patrolman, per il mercato militare e il law enforcement; in un secondo momento si penserà ad altri mercati e agli altri modelli, come gli ACR e tutti quelli in calibro .450 Bushmaster.

