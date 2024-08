Il Sig Sauer Tango6T S-Vps 1-6x24 sul mercato civile (in edizione limitata)

La Sig Sauer ha reso il cannocchiale Tango6T S-Vps 1-6×24 disponibile anche per il mercato civile.

Nel 2017 il Comando americano per le operazioni speciali lo selezionò per alcune forze d’élite: da ieri pomeriggio e per un po’ (ma non più di tanto: è un’edizione limitata, prodotta in un numero ridotto di pezzi) il cannocchiale Sig Sauer Tango6T S-Vps 1-6×24 diventa disponibile anche sul mercato civile, a 2.200 dollari; del kit fanno parte anche gli attrezzi per la regolazione, il materiale per la pulizia e la sacca per il trasporto.

Il reticolo illuminato Sfp Hellfire FL-6 si trova sul secondo piano focale; per le lenti (24 millimetri, coprioculare magnetico) la Sig Sauer ha scelto la tecnologia Hdx, a bassissima dispersione e alta trasmissione. Sul tubo (diametro 30 millimetri, colorazione flat dark earth), riempito ad argon, sono installati una slitta cantilever Alpha4, che rende il montaggio facile sia sulle piattaforme Msr e Ar sia sulle carabine bolt-action, e il mirino di riserva Magpul Mbus Pro a 45°.

A 100 iarde, poco meno di 91 metri e mezzo, il Sig Sauer Tango6T S-Vps 1-6×24 (peso 675 grammi; batteria Cr2032) mette a disposizione un campo visivo di 32,2-5,4 metri; 99-104 millimetri l’estrazione pupillare, 31 Mrad il range della regolazione complessiva in deriva e alzo.

