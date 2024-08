Weatherby Model 307 Hush Edition, una bolt-action col calcio camouflage

La collaborazione con la Hush ha portato la Weatherby a sviluppare la Model 307 Hush Edition.

Come per l’Alpine Mdt Carbon la piattaforma base è la Model 307, declinata nella Hush Edition grazie alla collaborazione con la Hush che mette a disposizione il calcio Tundra, camouflage, con poggiaguancia nero regolabile (è regolabile anche la length of pull): è con questa carabina bolt-action (1.349 dollari), in sette calibri, che la Weatherby aggiorna il proprio catalogo.

Sono sette i calibri disponibili: .308 Winchester, 6,5 Creedmoor, 7 mm prc (canna fluted di 610 millimetri), .280 Ackley Improved (660 millimetri), .257 Weatherby magnum, .300 Winchester magnum e 7 mm Remington magnum (710 millimetri); in ciascuno il caricatore rimovibile Magpul ospita 5+1 colpi. La lunghezza complessiva oscilla tra 1.054 e 1.162 millimetri, il peso tra 3.310 e 3.400 grammi.

Smontabile nei tre componenti senza bisogno d’attrezzi, l’otturatore presenta due tenoni (estrattore stile M16); come la sua manetta, la canna e l’azione, la Weatherby l’ha trattato con una finitura Cerakote nera grafite.

Il peso di sgancio del grilletto TriggerTech Field è regolabile fino a un minimo di 1.135 grammi; ridotta la corsa di retroscatto. La descrizione si completa con una sicura a due posizioni e una slitta e un’asta Peak 44.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.