Armi Magazine febbraio 2025 è in edicola!

Armi Magazine febbraio 2025 vi aspetta in edicola come sempre ricco di curiosità e novità. A partire dalla copertina dove, in anteprima assoluta, spicca il Browning B 825, il sovrapposto che celebra il centenario della nascita del B 25, progettato nel lontano 1925 dal genio mormone John Moses Browning

Tra le prove a fuoco più interessanti, oltre al Browning B 825 Game e Game Prestige cal. 12, possiamo segnalare: Tanfoglio Ft 1911 Custom cal. 9×19 mm, Chiappa Firearms La322 Td cal. .22 Lr, Grand Power Stribog Sr9 A3G cal. 9×19 mm e Kmr W-02 Umbra X cal. 9×19 mm.

Sono stati diffusi i dati circa la quantità di cittadini che risultano legittimi detentori di armi. L’indagine promossa da Sky Tg24 si basa sui dati raccolti dal Ced Interforze: nel 2023 ci sarebbero 4.659.082 “legittimi detentori” di armi. Analizziamo, a “mente fredda”, questi numeri.

Lo “speciale” dedicato alla ricarica è composto da tre articoli. La semisconosciuta Vihtavuori N330 è una polvere che si comporta ottimamente nella ricarica del 9 Luger, per un valido motivo: è stata creata appositamente per questa cartuccia! Tra la gamma di calibri disponibili per i proiettili Ecx di Hornady, iniziamo con l’esaminare proprio quello più piccolo con trafilatura da .224”, ottimizzato nella ricarica del calibro .223 Remington. Accanto ad assetti tradizionali, caricati con materiali conosciuti e ampiamente reperibili, vogliamo proporre alcuni assetti nuovi: abbiamo pertanto affrontato il bismuto (Armi Magazine settembre 2024), siamo tornati all’acciaio (Armi Magazine novembre 2024) e adesso spaziamo, sempre nel calibro 12, sul rame, altro materiale interessante.

Due i test sulle munizioni: le Barnes Vor-Tx Euro 168 grani in calibro .308 Winchester e la Fiocchi Official Rossa Hv Bio 28 grammi 7 e ½.

Per la sezione Law Enforcement, ci siamo concentrati sulla Finlandia, che condivide con la Russia un lungo confine minacciato dalle mire espansionistiche di Vladimir Putin. Minacce che hanno rafforzato la convinzione del Paese nordico a modernizzare i propri sistemi d’arma, in previsione di un eventuale coinvolgimento nella guerra in Ucraina.

E ancora, su Armi Magazine febbraio 2025, la rubrica ‘Questione di legge’, la nuova versione del Beretta 686 Silver Pigeon 1, una gustosa vetrina sulle novità che verranno presentate nel 2025 nelle principali fiere di settore e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.