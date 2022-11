Istanbul Monza calibro .308 Winchester, la prova al poligono

Istanbul Monza, di produzione turca, è una carabina proposta in calibro .308 Winchester con canna semipesante da 56 o 61 cm (passo di rigatura di 1:10), e volata filettata per il montaggio di un freno di bocca.

La calciatura è in polimeri per resistere agli strapazzi della caccia, e dispone di un poggiaguancia regolabile in altezza. L’azione comprende un otturatore a due tenoni ed è sormontata da una slitta Picatinny integrata. Nel prezzo sono compresi una custodia imbottita e due caricatori.

La canna del nostro modello ha una modesta conicità (diametro di 19,1 mm alla volata) e una lunghezza pari a 61 centimetri. Il vivo di volata è finito con uno svaso, come si vede sulle armi per il tiro di precisione; sul profilo esterno c’è una filettatura passo 5/8 di pollice per 28 protetta da una boccola godronata.

Abbiamo messo alla prova la Istanbul Monza al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo (Va). La prova è stata condotta usando munizioni destinata alla caccia: Fiocchi con palla da 150 grani soft point e Hornady Custom lite con palla Sst da 125 grani. Ecco com’è andata.

Istanbul Monza calibro .308 Winchester: la scheda tecnica