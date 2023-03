KelTec R50, la carabina col calcio ripiegabile

Dalla prossima estate la KelTec lancerà sul mercato la R50, carabina col calcio ripiegabile ispirata alla P50.

Ha preso la P50, le ha allungato la canna di circa 16 centimetri e mezzo (ora misura 406 millimetri, e mantiene la filettatura) e ci ha installato un calcio ripiegabile su un lato: è così che la KelTec ha creato la R50, la sua nuova carabina che sul mercato internazionale sarà disponibile dal terzo trimestre 2023 a 815 dollari, 20 in più della versione corta.

R50 sta per Rifle 50: come nella P50 sono infatti 50 i colpi calibro 5,7×28 mm che il caricatore può contenere; non cambia neppure il funzionamento, a massa battente; la manetta d’armamento è in stile Ar (sgancio del grilletto 2.270 grammi)

Alle mire metalliche regolabili in alzo e deriva può essere facilmente aggiunta un’ottica, installabile su una delle due slitte Picatinny (l’altra, quella inferiore, è destinata agli accessori); la lunghezza della R50 oscilla tra i 775 e i 546 millimetri (calcio chiuso), 1.500 grammi il peso.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.