Kinsey’s & Fusion 1911, la nuova pistola da collezione

Kinsey’s e Fusion hanno lavorato sulla Reaction per dar vita a una nuova pistola da collezione calibro 10 mm.

Un nome vero non ce l’ha, per identificarla è sufficiente una manciata di dettagli – sostanzialmente che si tratta della nuova pistola da collezione nata dalla collaborazione di Kinsey’s e Fusion. La base è la popolare Fusion Reaction Model calibro 10 mm cui è stato aggiunto un carrello customizzato. Sul lato sinistro si legge la scritta “Come and take it” affiancata alla bandiera americana; dall’altra parte si riconosce il serpente della bandiera di Gadsen insieme al classico motto “Don’t tread on me”. Il serpente è inciso anche sulle guancette. Prezzo su richiesta.

