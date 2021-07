Hi-Point Grand Union Flag Series, le carabine in calibro da pistola in edizione limitata

Annunciata una serie di carabine in calibro da pistola che celebrano il 245° anniversario della Dichiarazione d’indipendenza; della Hi-Point Grand Union Flag Series fanno parte la 995 e la 4595.

L’occasione è il 245° anniversario della Dichiarazione d’indipendenza, il gusto tipicamente americano: Hi-Point ha presentato due carabine in calibro da pistola con la bandiera americana stampata sul calcio. Della Grand Union Flag Series fanno parte la 995 e la 4595, entrambe in edizione limitata rispettivamente nei calibri 9 mm e .45 ACP.

Costruito su un calcio in polimero scheletrizzato, ogni modello è fornito di dispositivo interno per la riduzione del rinculo, mire regolabili, slitta Picatinny per ottiche e accessori, sicura manuale e pulsante di sgancio del caricatore al pollice. Dotata di canna da 42 centimetri e caricatore da 10 colpi, la 995 pesa 2.835 grammi; un colpo in meno e un po’ d’ingombro in più (canna da 44 centimetri, 3.175 grammi il peso) per la 4595. La canna è filettata in tutti i modelli.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.