Il cannocchiale da puntamento Konus Eternity 6-24×50 è una delle novità più interessanti proposte dall’azienda veronese per il 2024

Nato per chi partecipa alle gare Prs a lunga distanza, il Konus Eternity (629 euro) si distingue per la sua innovativa tecnologia zero-stop. Equipaggiato con due torrette intercambiabili per l’alzo (una normale per azzerare l’ottica nel mondo più facile e veloce e un’altra speciale per attivare la funzione zero-stop ogni volta che lo si desidera), ha il reticolo sul primo piano focale e pesa 845 grammi. Il design è compatto, la ruota di parallasse è coassiale, paraluce e leva di blocco dello zoom sono incluse. L’illuminazione è in colore rosso con 11 intensità.