La pistola Staccato P 4.15 in edizione limitata

La Staccato sta per mettere in vendita una versione custom della pistola P 4.15 in edizione limitata.

Sono passati più di quattro anni da quando, dopo un lungo confronto con una serie d’agenzie di law enforcement, cominciò a essere prodotta in serie: adesso la pistola Staccato P 4.15, nata come arma di servizio ma rapidamente apprezzata anche dai tiratori sportivi per le discipline Idpa e Uspsa, sarà realizzata in una variante custom in edizione limitata. La caratterizzeranno una nuova texture sulle guancette, i tagli di presa del tipo X-Series, la finitura Dlc sulla canna bull da 4,15” (105 millimetri) e la particolare sequenza del numero di matricola.

Lunga 194 millimetri per poco meno di 910 grammi, l’arma sarà inoltre accompagnata da mire in fibra ottica, due caricatori da diciassette e uno da venti colpi calibro 9×19. Il peso di sgancio del grilletto sarà regolabile tra 1.185 e 2.040 grammi; ambidestra la sicura.

La Staccato P 4.15 in edizione limitata sarà messa in vendita dal 18 ottobre a 2.999 dollari; per capire se qualche esemplare arriverà in Europa bisognerà prima sapere quanti ne saranno concretamente prodotti.

