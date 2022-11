La Springfield Armory Hellcat Pro Osp in una nuova versione

Pistola compatta optic ready calibro 9mm, la Springfield Armory Hellcat Pro Osp è ora disponibile anche nella colorazione flat dark earth.

Oltre alla classica nera adesso c’è anche la flat dark earth: la Springfield Armory Hellcat Pro Osp, pistola optic ready dalle dimensioni compatte (168 millimetri scarsi per 595 grammi) abbinate alle performance di una full size, è da qualche ora disponibile anche in una nuova variante; oltre che per la finitura Cerakote, il fusto in polimero si caratterizza per il grip adattivo.

Cambia l’aspetto, non le caratteristiche che l’hanno resa famosa: la canna continua (finitura Melonite) dunque a misurare 94 millimetri; i caricatori ospitano 15+1 colpi calibro 9mm. Il prezzo di lancio sul mercato internazionale è stato fissato a 677 dollari.

