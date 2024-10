La Taurus lancia la 22 Tuc

Si chiama 22 Tuc la nuova pistola polimerica microcompatta calibro .22 lr della Taurus Usa.

«La .22 che ci si porta dietro batte le .45 che si lascia a casa»: il modo in cui la Taurus Usa ha annunciato il lancio della 22 Tuc, la sua nuova pistola polimerica microcompatta, sembra una parafrasi di quello usato da Armi Magazine per presentare la sua guida speciale al calibro .22 lr, già disponibile nello shop online di Editoriale C&C.

L’ultima novità a catalogo riprende lo spirito della Pt22, uscita di produzione qualche anno fa, rispetto alla quale aumenta la capacità del caricatore (9+1 colpi anziché 8+1) e le dimensioni del ponticello, migliorando l’ergonomia complessiva.

In sola doppia azione con cane esterno senza cresta, la Taurus Tuc 22 è disponibile in due versioni, nera (334 dollari) o two-tone, con finitura satinata (349 dollari); in entrambe la canna di 2,5” (63,5 millimetri), basculante così da consentire il caricamento e lo scaricamento senza che sia necessario scarrellare, mantiene ridottissime le dimensioni: 127 millimetri la lunghezza, 110 l’altezza, 25 lo spessore, 280 grammi il peso.

