Kimber R7 Mako Carbon Compact, una compatta maggiorata

Con la R7 Mako Carbon Compact la Kimber aumenta le dimensioni della sua pistola polimerica microcompatta calibro 9×19 mm.

Stavolta «compatta» non vuol dire più piccola del solito, ma più grande: con la R7 Mako Carbon Compact infatti la Kimber aumenta un po’ le dimensioni della sua polimerica microcompatta, allungando la canna, alzando l’impugnatura e aumentando la capacità del caricatore, che ora contiene quindici cartucce calibro 9×19 mm.

Cambia anche la composizione del fusto, in polimero infuso in carbonio: ora è capace di resistere a una trazione di 60.000 libbre per pollice quadrato, più di 4.100 bar.

Sono quattro le varianti generate dalla combinazione tra canna filettata (112 millimetri, Tfs) oppure no (99,5), e optic ready (Or) o col red dot Holosun Hs407K direttamente installato (Oi); la lunghezza complessiva oscilla tra i 178 e i 193 millimetri, il peso tra 690 e 730 grammi.

In ciascuna si può contare sulle mire TruGlo Tritium Pro Night, con anello frontale arancione e posteriore bianco, e su quattro dorsalini intercambiabili; infine, il peso di sgancio del grilletto è regolabile tra 2.265 e 3.060 grammi.

