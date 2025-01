La Victrix svela la Target X

Nella propria linea di carabine sportive la Victrix ha introdotto la Target X MkII, disponibile nei calibri 6,5 Creedmoor, 6,5×47 Lapua, .308 match.

Alla fine della scorsa estate la Victrix si prese la copertina per la Corvo .50 Bmg classificata arma comune: adesso ci ritorna per il lancio della Target X MkII, carabina a otturatore in tre calibri (6,5 Creedmoor, 6,5×47 Lapua, .308 match) destinata a ogni disciplina di tiro sportivo con bipiede, dalle competizioni F-Class di cui rispetta tutti i requisiti tecnici a quelle che si praticano nei poligoni indoor.

In legno massello colore silverveil, chiuso da un calciolo con poggiaguancia soft-touch ammortizzato, il calcio impiega la tecnologia brevettata Anima per accoppiarsi all’azione in Aisi 630, sulla quale (lo stesso vale per l’otturatore scanalato, a sei tenoni simmetrici, dotato di leva intercambiabile) la Victrix ha spalmato un trattamento superficiale Pvd-Wcc così da potenziare scorrevolezza, durata e resistenza.

Tutti i componenti sono lavorati dal pieno; lo è ovviamente anche la canna (misura 30”, ossia 762 millimetri; volata di 1”), ricavata da una barra d’acciaio speciale e rifinita con una verniciatura Cerakote nera opaca.

Completata dallo scatto proprietario Sporting X single-stage regolabile con settaggio standard a circa 700 grammi, da una slitta di 20 Moa integrata nell’azione e di una inferiore tpo Anschutz per l’aggancio del bipiede, la nuova Target X (1.256 millimetri, 6.800 grammi) costa 3.390 euro.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.