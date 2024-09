La Victrix Corvo .50 Bmg classificata arma comune sportiva

Il Banco nazionale di prova ha classificato la Victrix Corvo .50 Bmg, la prima in questo calibro, come arma comune sportiva.

È legittima la soddisfazione della Victrix, che la descrive come «una rivoluzione»: il Banco nazionale di prova ha infatti classificato la carabina Victrix Corvo .50 Bmg, la prima in questo calibro (12,7×99) in Italia, come arma comune a uso sportivo.

Di fatto questa classificazione la rende «non più esclusiva del mercato militare», com’era finché il .50 Bmg era considerato un calibro da guerra, ma «acquistabile, detenibile e utilizzabile anche dagli appassionati del mondo sportivo».

Già da questi giorni dunque chi pratica il tiro di precisione potrà acquistare la Victrix Corvo in questo calibro, «ordinandola fin da subito presso tutti i Victrix Zone presenti sul territorio italiano».

La soddisfazione di Giuseppe Valtorta

«Prima d’ora nessun brand era riuscito a raggiungere questo risultato» segnala Giuseppe Valtorta, fondatore e amministratore delegato della Victrix, alla vigilia del decennale del marchio. «Ci è sempre piaciuto dimostrare che anche un brand giovane come il nostro sa fare la differenza, e ci siamo riusciti anche questa volta».

Si tratta infatti di una svolta sia per il mercato civile, «che da tempo ambiva ad accedere al calibro .50 finora appannaggio esclusivo delle forze armate, sia per la storia dell’intero comparto armiero italiano».

