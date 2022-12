Laugo Arms Alien è la nuova pistola importata in Italia dal distributore bresciano Tfc. Si tratta di un modello che rompe gli schemi consolidati nel mondo delle pistole semiautomatiche perché introduce molteplici novità.

La storia di Laugo System inizia nel 2001 quando un gruppo di progettisti appassionati fondò uno studio di progettazione indipendente. Il primo progetto messo a punto fu quello della pistola mitragliatrice M8a, poi modificata in collaborazione con la Cz per renderla adatta alla produzione di massa, diventando la Cz Skorpion Evo 3. Il mondo della produzione di massa si rivelò insoddisfacente, per cui nel 2017 Laugo, diventata Laugo Arms Cechoslovakia s.r.o. si trasformò in azienda di produzione di armi da fuoco.

Il primo risultato della nuova azienda è la pistola Alien, ma altri progetti sono in corso.

Le innovazioni della Laugo Arms Alien

La Alien ha come prima caratteristica evidente un asse della canna molto basso sulla mano, ancora più basso di quello del revolver Rhino. In conseguenza, il rinculo è quasi lineare, con pochissimo rilevamento, cosa che consente di incrementare la velocità di esecuzione dei double tap.

Ma come funziona? Il funzionamento prevede un ritardo di apertura realizzato spillando gas dalla canna e dirigendoli all’interno del carrello per generarne una spinta in avanti. Un sistema non nuovo in assoluto – era già presente sulla pistola Steyr Gb e su una Tanfoglio – che ha il vantaggio delle chiusure metastabili, che si autoregolano in funzione della potenza della munizione.

A maggior potenza corrisponde una più energica funzione di ritardo. Questa soluzione ha consentito di avere la canna fissa, contribuendo alla precisione intrinseca dell’arma. Le mire sono parte integrale di una struttura rimovibile che si aggancia all’arma in posizione superiore al carrello.

Sostituendola, si può passare dalle mire aperte al punto rosso o alla rotaia Picatinny mil. std. 1913. La struttura che regge le mire è agganciata al fusto, per cui non è reciprocante con il movimento del carrello. Questo consente sia di avere un mirino a punto rosso sia non si muova col tempo sia, in collaborazione con lo scarso rilevamento, di riacquisire le mire in tempi brevissimi o addirittura di mantenerne la costante acquisizione durante tutta la sessione di tiro.

Scatto particolare

La struttura che regge le mire contiene anche il cane, che percuote verso il basso, insieme con la sua molla cinetica e il controcane. Un peculiare sistema di scatto, che attraversa l’arma in senso verticale, è simile come sensazione alle moderne pistole a percussore lanciato, o striker operated come vuole la dicitura oggi più comune ed esterofila.

La differenza è nella corta corsa del grilletto, all’incirca 4 mm, e in un peso di scatto nell’ordine dei 1.400 grammi; entrambi risultati molto buoni se paragonati alle pistole a percussore lanciato oggi disponibili.

Offerta attuale

La Laugo Arms Alien ha naturalmente le caratteristiche che oggi il mercato richiede, come dorsalini intercambiabili per adattarsi alla mano del tiratore, guancette regolabili, mire metalliche regolabili e rilascio ambidestro del caricatore, oltre a essere munita di rotaia Picatinny nella parte infero-anteriore del fusto.

L’arma è da qualche giorno disponibile grazie a Tfc che ha provveduto alla classificazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia come arma sportiva (codice 22_00290s2/s1); la propone con tre modalità di acquisto: