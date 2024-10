Leica presenta il Fortis Glossy, cannocchiale per armi fini in tre allestimenti

Disponibile in 1-6x24i, 1,8-12x42i e 2-12x50i, il Leica Fortis Glossy è un cannocchiale brunito destinato alle armi fini di collezionisti e appassionati.

Per un’ora e mezzo lo leviga a mano un’equipe d’artigiani forti di un’esperienza professionale superiore ai due decenni: se ne vede chiaramente l’effetto, e non è un dettaglio visto che il Fortis Glossy, il cannocchiale che da questi giorni la Leica (Forest Italia il distributore sul nostro mercato) propone in tre allestimenti, ossia 1-6x24i (2.490 euro), 1,8-12x42i (2.700 euro) e 2-12x50i (2.895 euro), ha come destinazione esplicita l’abbinamento con la brunitura delle armi fini di collezionisti e appassionati. Peraltro la lucidatura non ha soltanto una funzione estetica: serve anche come protezione dagli agenti atmosferici, per estendere la durata nel tempo.

A livello tecnico il Glossy, impermeabile, replica la qualità della serie Fortis, con lenti protette da rivestimento, fattore di zoom 6x, luminosità (trasmissione di luce 92%) e contrasto elevati, e campo visivo ampio, come la pupilla d’uscita e l’estrazione pupillare (9 centimetri, per mettere al sicuro dal contraccolpo del rinculo).

Posto sul secondo piano focale e governato da un sistema d’accensione e spegnimento automatici, il reticolo illuminato è particolarmente fine; la sua intensità si può regolare in nove passi.

1-6x24i: la scheda tecnica

Produttore : Leica

: Distributore : Forest Italia , via Cesare Battisti 7, 37122 Verona, tel 045 8778772

: , via Cesare Battisti 7, 37122 Verona, tel 045 8778772 Modello : Glossy

: Glossy Ingrandimenti : 1-6x

: 1-6x Fattore di zoom : 6x

: 6x Diametro lente : 24 mm

: 24 mm Campo visivo a 100 m : 44-7 m

: 44-7 m Estrazione pupillare : > 90 mm

: > 90 mm Pupilla d’uscita : 12,4-4,0 mm

: 12,4-4,0 mm Esente da parallasse : 100 m

: 100 m Trasmissione di luce : 92%

: 92% Diametro del tubo centrale : 30 mm

: 30 mm Lunghezza : 272 mm

: 272 mm Peso : 540 g

: 540 g Batteria : 1xCr2032

: 1xCr2032 Prezzo: 2.490 euro

1,8-12x42i: la scheda tecnica

Produttore : Leica

: Distributore : Forest Italia , via Cesare Battisti 7, 37122 Verona, tel 045 8778772

: , via Cesare Battisti 7, 37122 Verona, tel 045 8778772 Modello : Glossy

: Glossy Ingrandimenti : 1,8-12x

: 1,8-12x Fattore di zoom : 6x

: 6x Diametro lente : 42 mm

: 42 mm Campo visivo a 100 m : 22,5-3,7 m

: 22,5-3,7 m Estrazione pupillare : > 90 mm

: > 90 mm Pupilla d’uscita : 12,4-3,5 mm

: 12,4-3,5 mm Esente da parallasse : da 50 m a infinito

: da 50 m a infinito Trasmissione di luce : 92%

: 92% Diametro del tubo centrale : 30 mm

: 30 mm Lunghezza : 335 mm

: 335 mm Peso : 700 g

: 700 g Batteria : 1xCr2032

: 1xCr2032 Prezzo: 2.700 euro

2-12x50i: la scheda tecnica

Produttore : Leica

: Distributore : Forest Italia , via Cesare Battisti 7, 37122 Verona, tel 045 8778772

: , via Cesare Battisti 7, 37122 Verona, tel 045 8778772 Modello : Glossy

: Glossy Ingrandimenti : 2-12x

: 2-12x Fattore di zoom : 6x

: 6x Diametro lente : 50 mm

: 50 mm Campo visivo a 100 m : 20,4-3,5 m

: 20,4-3,5 m Estrazione pupillare : > 90 mm

: > 90 mm Pupilla d’uscita : 12,4-4,1 mm

: 12,4-4,1 mm Esente da parallasse : 100 m

: 100 m Trasmissione di luce : 92%

: 92% Diametro del tubo centrale : 30 mm

: 30 mm Lunghezza : 335 mm

: 335 mm Peso : 700 g

: 700 g Batteria : 1xCr2032

: 1xCr2032 Prezzo: 2.895 euro

