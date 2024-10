Medaglia per l’Italia nella prima giornata di finali della Coppa del mondo di tiro

Federico Maldini ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di Coppa del mondo di tiro, specialità pistola 10 metri.

Maldini e Monna, Monna e Maldini: come a Parigi 2024, hanno di nuovo battagliato; stavolta per le medaglie messe in palio nell’ultima tappa della Coppa del mondo di tiro 2024, quella in corso a New Delhi.

Stavolta ha esultato soltanto uno dei due: Monna, quarto, concede il terzo posto al connazionale, l’unico italiano a raggiungere il podio nella prima giornata di finali. I due gareggiavano nella specialità pistola 10 metri, vinta dal cinese Xie Yu (244.6; secondo il tedesco Robin Walter, con 243.3).

La Cina si prende l’oro anche nelle due finali di carabina 10 metri (hanno vinto Sheng Lihao e Huang Yuting; nella gara maschile Danilo Sollazzo ha chiuso al sesto posto). Il monopolio lo rompe la francese Camille Jedrzejewski nella gara femminile di pistola 10 metri.

Coppa del mondo di tiro – New Delhi 2024: i vincitori

Carabina 10 metri

Uomini : Sheng Lihao (Chn)

: Sheng Lihao (Chn) Donne: Huang Yuting (Chn)

Pistola 10 metri

Uomini : Xie Yu (Chn)

: Xie Yu (Chn) Donne: Camille Jedrzejewski (Fra)

