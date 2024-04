Lettera aperta di Lino Dal Balcon, nuovo presidente Assoarmieri

Il primo atto pubblico di Lino Dal Balcon da presidente Assoarmieri è l’invio di una lettera aperta.

Dopo aver ottenuto la fiducia dei soci che lo hanno scelto come presidente per i prossimi cinque anni, Lino Dal Balcon cerca quella di chi non ha ancora aderito all’Assoarmieri: «Sono mosso dalla convinzione» scrive in una lettera aperta «che associarsi è anche un esercizio di solidarietà e partecipazione alla difesa comune del settore». Già dall’inizio dell’anno solare l’Assoarmieri ha previsto una quota d’ingresso a metà prezzo per chi s’iscrive per la prima volta.

Dal Balcon riepiloga poi alcuni passaggi già emersi nel corso dell’assemblea elettiva: Antonio Bana, al vertice dell’Assoarmieri per tredici anni, s’è reso disponibile a dare una mano sulle questioni legali; di queste s’occuperà nello specifico il nuovo comitato tecnico-giuridico, coordinato da Fulvio Cenci. Sarà inoltre costituito a breve il gruppo Giovani Assoarmieri, funzionale a introdurre nuovi stimoli e a spingere su formazione degli armieri e digitalizzazione delle armerie.

Dal Balcon chiude la lettera ribadendo che intende «rafforzare la collaborazione e la sinergia con le altre associazioni del settore, e sviluppare insieme progetti per la salvaguardia del comparto armiero e venatorio».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.