Liemke Keiler 25.1, nuovo visore termico del produttore tedesco

Il visore termico Liemke Keiler 25.1 ha la stessa struttura dei predecessori Keiler-1 e Keiler-2 ma incorpora una lente più piccola: 25 mm invece di, rispettivamente, 50 e 35 mm.

Dotato di un corpo in plastica rinforzata con fibra di vetro e inserti in gomma, il Liemke Keiler 25.1 è adatto per la caccia e può essere utilizzato sia da mancini sia da destrimani. Il display ad alta risoluzione Oled assicura immagini ad alto contrasto anche in condizioni di scarsa luminosità.

Grazie al sensore VOx integrato e alla risoluzione di 384×288 pixel, vengono riprodotte immagini di ottima qualità dal territorio di caccia con una portata di 1.250 metri, che possono anche essere trasmesse in tempo reale tramite l’app Liemke e il WiFi.

Inoltre, è possibile selezionare cinque diverse modalità di colore: White Hot, Black Hot, Extra Dark (garantisce un’immagine priva di riflessi durante la notte), Red hot e Rainbow.

Facile utilizzo

Il funzionamento è intuitivo grazie alla rotella di regolazione posizionata al centro, facile da individuare a livello tattile anche al buio. La rotella può essere utilizzata, ad esempio, per scorrere sul menu, regolare lo zoom e altre funzioni.

Inoltre, è possibile personalizzare la navigazione nel menu. Infine, la batteria intercambiabile offre un’autonomia fino a 10 ore, e può essere ricaricata in sole tre ore con la funzione di ricarica rapida mediante porta Usb-C.

Distribuito in Italia da Blaser Group, il Keiler 25.1 è disponibile al pubblico al prezzo di 2.490 euro.

I tre Liemke Keiler a confronto

Modello KEILER-2 KEILER-1 KEILER-25.1 Rivelatore e ottica Lente 50mm f/1.1 35mm f/1.0 25mm f/1.0 Campo visivo 15,4×12,3 m/100 m 22×17,6 m/100 m 18,5×13,9 m/100 m –10,5°x8° Risoluzione e tipo 640×512 VOX 384×288 VOx Passo dei pixel 12 micron Campo visivo dei pixel (PFOV) 0,24 mrad 0,34 mrad 0,48 mrad Portata 2.500 m 1.750 m 1.250 m Frequenza dell’immagine 50Hz Netd 50 mK 40 mK Ingrandimento ottico 2,7x (zoom digitale fino a 14,0x) 1,9x (zoom digitale fino a 10,0x) 2,4x (zoom digitale fino a 10,0x) Campo di messa a fuoco 1 m all’infinito Display Oled 1.024×768 Funzioni e media Memoria interna 32GB Compatibilità Wi-Fi e app sì Autonomia della batteria fino a 9 ore fino a 10 ore Caratteristiche fisiche e ambientali Dimensioni 163x75x56 mm 158x72x47 mm 147x72x47 mm Peso 510 g 465 g 445 g Impermeabile IP67 (a tenuta di polvere/impermeabile se immerso per breve tempo) Temperatura di esercizio e di stoccaggio da -20 °C a +50 °C / da -40 °C a +70 °C

