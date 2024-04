La Victrix Armaments autonoma per la distribuzione sul mercato militare e law enforcement

In concomitanza con la riorganizzazione societaria, la Victrix Armaments fa sapere che gestirà autonomamente la distribuzione delle proprie armi anche sul mercato militare e law enforcement.

Come nel mercato civile già dal 2020, la Victrix Armaments torna autonoma per la distribuzione delle proprie armi anche nel settore militare e law enforcement; lo s’apprende da una nota diffusa in seguito al riassetto societario, legato al riacquisto delle quote dalla Beretta holding. Il nuovo direttore commerciale è Gianluca Majer.

Il decennale del marchio porta con sé anche un’altra novità: la Victrix Armaments ha riunito sotto il proprio nome tutta l’attività, dalla progettazione alla produzione fino alla distribuzione e all’assistenza ai compratori, compresa quella che finora era in capo alla Rottigni officina meccanica, che a lungo ha rappresentato «l’azienda creatrice e produttrice» dei modelli.

L’amministratore delegato Giuseppe Valtorta sottolinea però che non cambia il management: «Le persone che ogni giorno si prendono cura del nostro marchio restano sempre le stesse; ma ci sembrava un riconoscimento dovuto al percorso [compiuto] fino a qui da Victrix Armaments».

Valtorta commenta con orgoglio anche la novità sulla distribuzione delle armi militari: «Oggi torniamo indipendenti, [a testimonianza] di quanto la visione [che consente] di anticipare [le tendenze] di mercato e la flessibilità [caratterizzino] le piccole e medie imprese italiane».

