Tisas Road Show, si parte dal Tsn di Rapallo il 15 luglio

Paganini, in collaborazione con Scuola italiana tiro, presenta il Tisas Road Show, che vedrà protagoniste le 1911 del produttore turco, importate in Italia dallo storico distributore torinese.

La gamma derivata dalla famosa piattaforma 1911 è proposta nel consueto calibro .45 Acp e anche nel più economico 9×19 mm ormai sdoganato anche nel nostro Paese.

Per la prima volta in Italia i due modelli top di gamma saranno a disposizione dei tiratori, seguiti dagli Istruttori di Scuola italiana tiro, che illustreranno le peculiarità e i pregi di

queste due pistole realizzate dall’azienda turca.

Tisas produce questa piattaforma 1911 secondo i più rigorosi schemi costruttivi originali, partendo da acciai di alta qualità lavorati dal pieno con macchinari a Cnc moderni che ne garantiscono un’elevata qualità e affidabilità.

Il Road Show sarà condotto in maniera libera: ogni tiratore potrà portare il proprio munizionamento commerciale con cui effettuerà le prove.

Il calendario del Tisas Road Show si svilupperà per questa restante parte del 2023 e per il successivo 2024. Sono già state fissate alcune date con l’esordio ufficiale al Tsn di

Rapallo, storico punto di riferimento per i tiratori liguri per sabato 15 luglio 2023.

