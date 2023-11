Lo Springfield Armory Hellion in tre colori in più

Calibro 5,56×45 mm Nato, il bullpup Springfield Armory Hellion è ora disponibile anche in grigio, verde oliva e desert flat dark earth.

In estate erano arrivate due lunghezze di canna in più, stavolta cambia il colore: nella versione base, quella con la canna di 406 millimetri (16”), il bullpup Springfield Armory Hellion è ora disponibile anche in grigio, desert flat dark earth e verde oliva (1.999 dollari); la finitura è non spalmata ma integrata nel polimero, in modo che all’alta qualità s’aggiunga una durata prolungata. Non cambia però la finitura di canna e otturatore, sempre Melonite.

Restano le stesse anche le caratteristiche tecniche che il mondo ormai conosce da quasi due anni: la lunghezza complessiva oscilla tra un minimo di 717,5 a un massimo di 755,5 millimetri; la si modifica lavorando sul calcio, regolabile in cinque posizioni.

È regolabile anche il sistema di presa di gas, e reversibile il sistema d’espulsione; i comandi, sicura e sgancio del caricatore (ospita 30 colpi calibro 5,56×45 mm Nato), sono ambidestri.

Come nella versione total black, anche nelle tre nuove colorazioni lo Springfield Armory Hellion si completa con mire flip-up regolabili (in alzo la frontale, in deriva la tacca di mira) e copricanna in polimero con slot M-lok.

