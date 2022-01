Springfield Armory Hellion, il nuovo bullpup 5,56x45mm Nato

Si chiama Hellion il nuovo bullpup di Springfield Armory che si è ispirata all’Hs Produkt Vhs-2.

S’ispira all’Hs Produkt Vhs-2 impiegato dalle forze armate croate e lo reinterpreta in una nuova luce: è così che nasce l’Hellion, il bullpup presentato nelle scorse ore da Springfield Armory. Le sue dimensioni sono mantenute compatte dalla struttura tipica, azione dietro il grilletto, che contiene la lunghezza complessiva in appena 718 millimetri; si può arrivare a 756 se si estende al massimo il calcio, regolabile in cinque posizioni (regolabile anche il poggiaguancia). La canna, rotomartellata e trattata con finitura Melonite, misura 406 millimetri (1:7” il passo di rigatura).

Calibro 5,56x45mm Nato, lo Springfield Armory Hellion è dotato di pistone a corsa breve a due posizioni, per l’impiego con o senza moderatore di suono (e a proposito di moderatore di suono: avete visto com’è fatta la Sig Sauer MCX-Spear, versione civile dell’arma sviluppata per il programma militare Next Generation Squad Weapon?); tutti i controlli sono ambidestri, reversibile senza strumenti particolari il sistema d’estrazione.

Springfield Armory garantisce la compatibilità con accessori M-Lok e con impugnatura e caricatore stile AR-15; della dotazione di serie fa però parte il caricatore Magpul PMag da 30 colpi. Sulla slitta Picatinny sono integrate mire metalliche flip-up, regolabili in alzo (anteriore) e in deriva (posteriore). 3.630 grammi il peso complessivo, 1.999 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

