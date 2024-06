Lucky Shot di Carabina e Pistola a 10 metri al Tsn Bologna

Presso il Tsn Bologna, il 6 e il 7 luglio si svolgerà la gara internazionale Grand Prix Lucky Shot, riservata alle specialità di Pistola e Carabina a 10 metri

Saranno riservate alla competizione Grand Prix Lucky Shot ben 58 linee con bersagli elettronici e i turni si susseguiranno dalle 9 del mattino fino alla sera alle 21 (saranno possibili i “rientri” e, in quel caso, ai fini della classifica sarà considerata la miglior prestazione del tiratore). La gara sarà disputata su 40 colpi in 50 minuti, con i risultati decimali sia per la Carabina sia per la Pistola. Vi saranno due “tiri della fortuna” al 20° e 30° colpo. Prima dello start di gara sono previsti 10 minuti di tempo di preparazione e colpi di prova.

Una formula matematica calcolerà il valore dei due Lucky Shot (colpi della fortuna) insieme al risultato di gara e fornirà il risultato valido per la classifica. Naturalmente, i colpi della fortuna più vicini alla “perfezione” del 10,9 forniranno maggiori possibilità di successo. In pratica, al 20° e 30° colpo, ogni “decimale” in meno rispetto al 10,9 farà diminuire di due punti il risultato finale.

Premi e iscrizione

I premi, per ciascuna delle due specialità, saranno:

per il 1° posto 1.000,00 euro;

per il 2° posto 500,00 euro;

per il 3° posto 250,00 euro.

Quote d’iscrizione: per ogni turno di gara e ogni specialità è di 40,00 euro.

L’iscrizione può essere effettuata tramite il sito www.luckyshot.it dove, alla sezione “Negozio”, si possono scegliere i turni e pagare la quota d’iscrizione. Se ci saranno linee libere ci si potrà iscrivere anche a Bologna direttamente presso il poligono a 10 metri.

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’organizzatore, il tiratore e coach Massimo Khoob: e-mail massimo@luckyshot.it, cellulare + Whatsapp +39 377 267 68 13.

