Sk Athena, la pistola #4 della serie God of Olympus

La Sk guns dedica ad Athena la quarta pistola della serie God of Olympus.

Le sue qualità principali erano saggezza e ragione, ma prima di tutto era una dea guerriera: non poteva che essere dedicata ad Athena (in italiano più frequentemente Atena) la quarta pistola che la Sk Guns ha introdotto nella serie God of olympus dopo la Zeus, la Poseidon e la Ares.

Si tratta di un’arma custom in edizione limitata (appena 200 i modelli realizzati, disponibili dal mese di settembre a 2.800 dollari) costruita sulla base di una Smith & Wesson 1911 full size calibro .45 acp.

L’acciaio del carrello è caratterizzato da una colorazione multitono in abbinamento all’oro 24 carati: insieme servono per rappresentare la civetta, che di Atena è uno dei simboli più noti, l’olivo con le radici in vista e la testa di Medusa; i tagli di presa sono profondamente incisi così da assomigliare a una serie di lance, nelle quali si fa spazio un serpente.

Decorate con una greca, le guancette Kirinite rappresentano Atena che guarda la civetta spiccare il volo (destra), e una battaglia sotto il Partenone (sinistra).

