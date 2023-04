Magnum research Viking L5 Desert eagle, la pistola da collezione

La Magnum research ha annunciato il lancio della Viking L5 Desert eagle, pistola da collezione in edizione limitata.

Della cultura vichinga è nota l’influenza sull’immagine delle battaglie e dunque indirettamente anche delle armi: la Magnum research ora le dedica una pistola da collezione, la Viking L5 Desert eagle, la cui finitura anodizzata intende imitare, o quantomeno ricordare, le antiche armi da taglio.

Calibro .50 ae con canna da 127 millimetri e freno di bocca integrale, la Viking L5 Desert eagle si completa con fusto nero e impugnatura Hogue in gomma; nel profilo è ricavato lo spazio per le dita. Della dotazione di serie fanno parte caricatore da sette colpi e mire fisse tipo combat. Le misure sono quelle di un’arma full size: quasi 248 millimetri la lunghezza, 32 millimetri lo spessore del carrello, circa 1.400 grammi il peso. La Magnum research ha affidato la distribuzione in esclusiva alla Davidson’s su Gallery of guns; 3.007 dollari il prezzo al pubblico internazionale.

