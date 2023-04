Mauser 98 Jubilaeumswaffe: la carabina da collezione

Creata per festeggiare i 125 anni del modello, la carabina da collezione Mauser 98 Jubilaeumswaffe è stata prodotta in appena 25 pezzi.

I primi esemplari risalgono al 1898: per festeggiare il 125° anniversario della bolt-action 98 la Mauser ha deciso di produrre la Jubilaeumswaffe, carabina da collezione in appena venticinque pezzi; la numerazione progressiva è riportata in oro sul ponticello.

Sono quattro i calibri in cui è realizzata: .375 H&H, .416 Rigby, .30-06 Springfield e 8×57 Mauser; ottenuta mediante rotomartellatura a freddo, la canna misura 560 millimetri nei calibri standard e 620 nei magnum. Abbinate a un calcio in noce circasso grado 8, le parti metalliche sono decorate con una particolare finitura e incisioni ricche. Nella scheda tecnica entrano otturatore a due tenoni, estrattore a unghia e sicura stile Model 70. Non proprio economico il prezzo: ognuno dei Mauser 98 Jubilaeumswaffe costa circa 35.000 dollari.

