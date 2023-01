Mercato delle armi in America: la situazione a fine 2022

Il report dell’osservatorio Nasgw consente d’analizzare l’andamento del mercato delle armi in America a pochi giorni dalla fine del 2022.

A pochi giorni dalla fine del 2022 il mercato delle armi in America aveva fatturato circa tre miliardi e 160 milioni, -24% e -9% in meno in confronto rispettivamente ai quattro miliardi e 170 milioni del 2021 e ai tre miliardi e 480 milioni della media del triennio precedente; lo rivela il primo rapporto 2023 dell’osservatorio Nasgw. Si tratta di dati in linea sia con l’andamento delle ultime settimane sia, se si considera la tendenza, con quanto comunicato dall’Fbi sui background check richiesti nel corso dell’anno solare.

Il mercato delle munizioni vale poco più di 468 milioni: verosimilmente chiuderà in leggera contrazione rispetto al 2021 (al momento il confronto dice -6%) e in decisa crescita rispetto alla media triennale, +29%; è dunque evidente il boom rispetto alla situazione del 2019. Più marcato il calo del mercato delle ottiche: i circa 126 milioni valgono il 31% in meno rispetto al 2021 (circa 184 milioni) e il 19% in meno rispetto alla media triennale (circa 155 milioni).

La Nasgw ha già fatto sapere che nelle prossime settimane pubblicherà il report dettagliato su marchi e modelli preferiti dal mercato americano; si tratterà di un documento affine a quello relativo a primo, secondo e terzo trimestre del 2022.

