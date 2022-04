Armi vendute in America: l’analisi per tipologia nel primo trimestre 2022

L’osservatorio Nasgw ha diffuso un assaggio del proprio report sulle armi più vendute in America nel primo trimestre del 2022.

Da tempo le armi più vendute in America sono quelle corte; la situazione non è cambiata neppure nel primo trimestre del 2022 se si sta ai dati dell’osservatorio Nasgw che, per lanciare il proprio report (è già acquistabile a 750 dollari sul sito ufficiale), ne ha diffuso un assaggio. Le pistole semiautomatiche rappresentano metà del mercato complessivo (fatti tutti i conti vale circa 923 milioni) e insieme ai revolver addirittura il 60%; le preferite sono due Glock, G43 e G19. Le percentuali che definiscono le proporzioni tra le altre tipologie d’arma tornano ad assestarsi sui valori del 2019: si contrae la quota di modern sporting rifle, comunque al secondo posto nel fatturato, e fucili a canna lascia; le carabine crescono fino al 19%.

Il calibro più venduto è il 9mm, 35% di tutte le armi e addirittura 70% se si considerano solo le pistole semiautomatiche; nell’analisi del fatturato seguono .22 Lr, 12, .223 Remington, .45 Auto e .380 Auto.

A inizio anno si discusse molto dei dati di Nasgw sulle armi più vendute in America nel 2021, classificate sia per tipologia sia per marchio.