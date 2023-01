Disposto il ritiro della carabina Haenel Cr223

Confermata la violazione di brevetto: il tribunale superiore di Düsseldorf ha disposto il ritiro e la distruzione della carabina Haenel Cr223.

La carabina Haenel Cr223 viola i brevetti depositati da Heckler & Koch per Hk416 e Hk417. Dovrà dunque essere distrutto ogni esemplare, compresi quelli acquistati dai partner commerciali che dopo il ritiro avranno diritto a un risarcimento; Haenel dovrà inoltre comunicare a quanto ammonti il profitto finora realizzato dalla vendita dell’arma, e sulla base di queste informazioni Heckler & Koch potrà far valere una richiesta di risarcimento danni.

È pesante quanto deciso dal tribunale regionale superiore di Düsseldorf, in linea con le sentenze precedenti. La storia era cominciata quando Haenel s’era inaspettatamente aggiudicata un bando dell’esercito tedesco; l’oggetto era notevole, la fornitura di 120.000 armi in sei anni per sostituire Hk413 e Hk433; ma Heckler & Koch aveva presentato ricorso contestando la violazione del proprio brevetto sulla progettazione del sistema di culatta che ha lo scopo di garantire la funzionalità dell’arma anche dopo l’immersione in acqua.

È molto difficile immaginarsi un finale a sorpresa, Heckler & Koch ha vinto in tutti i gradi di giudizio; ma non è detto che la vicenda si sia conclusa: Haenel potrà infatti presentare un ulteriore ricorso alla Corte di giustizia federale.

