Mercury Kali, coltello a lama fissa piccolo ma con le spalle larghe

Il compatto Mercury Kali è un lama fissa destinato al porto quotidiano, in inglese Every day carry (Edc): molto robusto e in ottimo acciaio N690, è disponibile con due varianti di lama e con quattro materiali per il manico.

La maniaghese Mercury, azienda che ha superato i 60 anni di attività, presenta il Kali, nome che appartiene alla dea indù della morte, ma che più probabilmente è stata scelta con riferimento alle sue numerose braccia sottolineando così la versatilità d’uso del modello.

A disegnarlo, come testimonia la firma sul lato destro del Kali (2M), è stato un giovane designer e coltellinaio di Parma, Matteo Morini, al suo primo lavoro con una grande azienda.

Robusto e tagliente

Il Kali che abbiamo potuto fotografare è la versione con lama dal profilo sheepsfoot e manico in G10 naturale. Rispetto alla clip point, altro profilo con cui è proposto il Kali, la sheepsfoot ci piace perché ha un filo più lungo e dritto, maggiormente sfruttabile considerata la lunghezza della lama che è di soli 55 mm. Senza contare che la punta arrotondata rende il Kali meno minaccioso agli occhi dei profani. Il manico in G10 (è disponibile anche in micarta, in tre colori) ha un effetto molto elegante, oltre che estremamente resistente alle sollecitazioni legate all’uso.

Piace la scelta dell’acciaio, il Böhler N690, e soprattutto lo spessore, ben 4 mm, che rende il piccolo Kali un vero osso duro capace di affrontare anche un uso intensivo. Nell’uso, infine, si apprezza l’incavo ricavato nell’impugnatura per l’indice (o il mignolo nella presa rovesciata), che consente di utilizzare con efficacia il Kali nei lavori di precisione.

Produttore : Mercury , Maniago (Pn)

: , Maniago (Pn) Modello : Kali

: Kali Designer : Matteo Morini

: Matteo Morini Tipo : lama fissa Edc

: lama fissa Edc Materiale della lama : acciaio Böhler N690 (58 Hrc) con finitura stonewashed

: acciaio Böhler N690 (58 Hrc) con finitura stonewashed Profilo della lama : sheepsfoot (disponibile anche clip-point)

: sheepsfoot (disponibile anche clip-point) Materiale del manico : G10 naturale oppure micarta (nero, verde o naturale)

: G10 naturale oppure micarta (nero, verde o naturale) Lunghezza della lama : 55 mm

: 55 mm Spessore della lama : 4 mm

: 4 mm Lunghezza totale : 140 mm

: 140 mm Peso : 82 g (66 g con lama clip-point)

: 82 g (66 g con lama clip-point) Prezzo: 99 euro con fodero in pelle

Il Mercury Kali è tra i protagonisti del nuovo numero della rivista trimestrale Coltelli (numero 116), in edicola – e in versione digitale – dal 3 maggio 2023.