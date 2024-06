Minori restrizioni ai moderatori di suoni nei poligoni tedeschi

Nei poligoni tedeschi gestiti dalla Djv è ora possibile impiegare i moderatori di suono.

Anche nei poligoni gestiti dalla Deutscher Jagdverband, l’associazione dei cacciatori tedeschi, diventa possibile impiegare i moderatori di suono, a patto che anche con questa aggiunta l’insieme arma più ottica non superi i cinque chili. Lo prevede il nuovo regolamento, approvato definitivamente nelle scorse settimane e diffuso qualche giorno fa.

La Djv ha inoltre stabilito che chi decide di usare il moderatore di suono non potrà rinunciarci in alcuna disciplina della competizione. L’impossibilità di modificare la configurazione dell’arma è in realtà una regola generale, che prevede eccezioni soltanto in caso di malfunzionamento.

