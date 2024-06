Corte suprema elimina divieto di possedere bump stock

La Corte suprema ha abrogato l’ordine esecutivo con cui nel 2018 Donald Trump aveva vietato uso e possesso dei bump stock in America.

Più a destra di Donald Trump: nel 2018 era stato infatti un suo ordine esecutivo, firmato in risposta alla mass shooting di Las Vegas (1° ottobre 2017; prima di suicidarsi Stephen Paddock uccise sessanta persone), a vietare uso e possesso dei bump stock, quei dispositivi che applicati al calcio di un fucile semiautomatico consentono di sparare munizioni in rapida successione, simulando lo sparo a raffica.

La sentenza Garland-Cargill

Accogliendo il ricorso di Michael Cargill, un texano proprietario di un negozio di armi, la Corte suprema degli Stati Uniti ha deciso a maggioranza (sei-tre; la sentenza 22-796, per l’appunto Garland-Cargill, l’ha firmata il giudice conservatore Clarence Thomas; contrari i tre giudici liberal, guidati da Sonia Sotomayor) che il divieto è illegittimo: «un bump stock» si legge a pagina dodici «non converte un’arma semiautomatica in una mitragliatrice più di quanto non lo faccia un tiratore col dito velocissimo»; perfino con installato un dispositivo di questo tipo un fucile semiautomatico sparerà un solo colpo per ciascuna singola pressione del grilletto.

Per metterli fuorilegge Trump aveva ricondotto la disciplina dei bump stock, di costruzione recente (i primi risalgono agli anni intorno al 2010), a quella delle mitragliatrici («machinegun»), che se prodotte dopo il 1986 sono illegali in tutto il territorio federale; finora chi ne era trovato in possesso rischiava fino a dieci anni di carcere.

Joe Biden è in Italia per il G7 di Fasano; dalla Casa Bianca la sentenza l’ha commentata la vicepresidente Kamala Karris, che ha invitato il parlamento a votare una legge che metta definitivamente i bump stock al bando.

Sulla carta è difficile che i repubblicani s’oppongano: sei anni fa era stato il loro leader a dare l’ordine; ma in campagna elettorale fare previsioni è complicato.

