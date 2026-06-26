Issf ufficializza modifiche al format delle finali di Los Angeles 2028

In vista di Los Angeles 2028 l’Issf ufficializza il nuovo format delle finali di tiro a segno e tiro a volo: le modifiche principali riguardano il mixed team, il numero di finalisti e la carabina 50 metri tre posizioni.

Due novità le aveva già anticipate alla fine del 2025, la terza no: la nota con la quale l’Issf ufficializza il nuovo format delle finali di tiro a segno e a volo in vista di Los Angeles 2028 (il regolamento entrerà in vigore il 1° novembre: è la data in cui inizia il Mondiale di Doha, l’appuntamento che mette in palio le prime carte olimpiche) non serve soltanto a piazzare un timbro su ciò che già si sapeva.

Nelle gare mixed team (tutte, ha confermato l’Issf: dunque carabina 10 metri, pistola 10 metri e trap) spariranno le finali separate per oro e bronzo: le coppie che chiuderanno le qualificazioni ai primi quattro posti battaglieranno per il medesimo obiettivo.

Insieme a questa modifica l’Issf ne aveva anticipata un’altra, relativa alla pistola rapida 25 metri, al trap e allo skeet: come nelle altre, anche in queste discipline si qualificheranno alla finale otto atleti, non più sei.

Il terzo intervento riguarda la carabina 50 metri tre posizioni: diventa unica, con un limite di tempo complessivo, la fase nella quale si spara in ginocchio e da terra, in modo tale che gli atleti «possano gestire autonomamente la transizione anziché cambiare secondo uno schema prestabilito».

Per l’Issf le modifiche puntano a un obiettivo triplice: migliorare le prestazioni degli atleti, ottimizzare lo svolgimento delle gare, aumentare il coinvolgimento del pubblico.

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