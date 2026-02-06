Nel decreto sicurezza tutela legale per gli agenti delle forze dell’ordine

Il decreto sicurezza approvato nell’ultima riunione del consiglio dei ministri dedica un capitolo alla tutela legale per gli agenti delle forze armate e delle forze dell’ordine.
Lo scudo penale s’è trasformato in una riforma della legittima difesa per tutti i cittadini, ma agli agenti delle forze dell’ordine costretti a usare la forza per ragioni di servizio il decreto sicurezza approvato ieri dal governo Meloni dedica comunque un capitolo apposito, quello sulla tutela legale.
In attesa del testo ufficiale che comparirà sulla Gazzetta e che le Camere dovranno convertire in legge entro sessanta giorni, nel comunicato stampa si legge che l’amministrazione statale anticiperà «le spese di difesa» per il personale di forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco se gli si contestano «fatti compiuti in presenza di cause di giustificazione».
