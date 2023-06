Nighthawk Bds9, una pistola sportiva custom

Si chiama Bds9 la pistola sportiva annunciata dalla Nighthawk custom negli scorsi giorni.

Nasce come una pistola sportiva, anche se il prezzo (un filo sotto i 6.000 dollari) non ne consentirà un impiego diffusissimo: d’altra parte si sa che non è per risparmiare che si sceglie un’arma Nighthawk custom: L’ultimo modello è la Bds9, o Boardroom double stack (è dunque bifilare il caricatore, da 17+1 colpi), caratterizzata dal particolare design del carrello, dal profilo triangolare nella parte superiore; insieme alle porte laterali è una delle soluzioni studiate per rendere più rapido il ciclo di riarmo e velocizzare il secondo colpo.

L’altra nota distintiva è la presenza dell’Interchangeable optics system, la tecnologia che consente d’alternare rapidamente tra la tacca posteriore Heinie Black ledge e il punto rosso mantenendo l’allineamento con la mira frontale in fibra ottica; si può dunque utilizzare la medesima pistola in divisioni diverse.

Lunga 127 millimetri, la canna match grade è di tipo bull, coronata; su di lei come sui comandi (nera), sul fusto taglia government e sul carrello (argento) è spalmata una finitura Dlc che rende elegante il contrasto; per aumentarne la resistenza è invece anodizzata, in nero, l’impugnatura in alluminio billet, dal grip potenziato. La dotazione si completa con doppio hold open, slitta full length per migliorare il bilanciamento del peso (1.085 grammi; 218 millimetri la lunghezza complessiva dell’arma) e grilletto flat in alluminio leggero.

