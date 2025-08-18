Nuove carabine bolt-action in serie: Cz presenta la 600+

Alpha, American, Ergo, Ergo Driven Hunt, Lux, Mdt Deep Bronze, Mdt Grey, Range, Trail: sono nove le carabine bolt-action della serie Cz 600+.

Allo sviluppo ha preso parte Matthew Emmons, oro ad Atene 2004, argento a Pechino 2008, bronzo a Londra 2012, che con la Repubblica Ceca ha una relazione speciale (è sposato con l’olimpionica Kateřina Kůrková): basterebbe questo per spiegare perché pur lanciata a metà agosto la 600+, la nuova serie di carabine bolt-action della Cz (Bignami il distributore italiano), ha destato l’attenzione dei tiratori e dei cacciatori di buona parte dell’occidente.

Se ci s’aggiungono l’ampiezza del catalogo, le potenzialità modulari (sulla medesima carabina si possono alternare diverse canne, ottenute mediante rotomartellatura a freddo, e diversi calibri) e i contenuti tecnologici (brevettati sia la sicura verticale sia il grilletto a una o due fasi, regolabile con una chiave Allen su quattro pesi di sgancio; facilitati sia la rimozione del gruppo otturatore sia l’inserimento del caricatore, che con la semplice pressione di un pulsante passa dalla configurazione fissa a quella rimovibile e viceversa) le ragioni sono più che sufficienti già prima di entrare nei dettagli di ogni singolo modello.

Nove modelli

Caratterizzata dal calcio collassabile e dai comandi ispirati alla Bren 2, con i cui caricatori – come con quelli degli Ar15 – è compatibile, la Trail promette una precisione di due Moa. Si scende entro il Moa per l’Alpha (canna semipesante, calcio in polimero rinforzato in fibra di vetro, azione in duralluminio), l’American (tipico il design americano che emerge dalla sintesi tra azione in acciaio e calcio premium in noce turco), l’Ergo (calcio thumbhole verde, azione in duralluminio), l’Ergo Driven Hunt ottimizzata per la braccata al cinghiale (inserti arancioni, freno di bocca: la Cz l’aveva già anticipata) e la Lux, canonicamente europea, con calcio in noce, mire metalliche con riferimento in fibra ottica, azione in acciaio.

Infine, si sta nei tre quarti di Moa con le tre carabine da tiro con azione in acciaio, canna pesante e poggiaguancia regolabile: si tratta della Range, con calcio in laminato, la Mdt Grey (calcio Mdt Ccs) e la Mdt Deep Bronze (calcio Mdt Srs); dieci i colpi del caricatore delle ultime due.

Ogni modello con l’azione in duralluminio presenta una slitta Weaver; interfaccia Remington 700, invece, dove c’è l’acciaio.

Modelli, calibri, canne e colpi

Alpha

.223 Remington (610 mm, 5+1)

.243 Winchester (508 mm, 5+1)

.270 Winchester (508 mm, 5+1)

.30-06 Springfield (508 mm, 5+1)

.308 Winchester (508 mm, 5+1)

.300 Winchester magnum (610 mm, 3+1)

6 mm Creedmoor (559 mm, 5+1)

6,5 Creedmoor (559 mm, 5+1)

6,5 prc (610 mm, 3+1)

7,62×39 (457 mm, 5+1)

American

.223 Remington (610 mm, 5+1)

.243 Winchester (508 mm, 5+1)

.270 Winchester (610 mm, 5+1)

.30-06 Springfield (610 mm, 5+1)

.308 Winchester (508 mm, 5+1)

.300 Winchester magnum (610 mm, 3+1)

6,5 Creedmoor (610 mm, 5+1)

Ergo

.223 Remington (508 mm, 5+1)

.30-06 Springfield (508 mm, 5+1)

.308 Winchester (508 mm, 5+1)

.300 Winchester magnum (610 mm, 3+1)

6,5 Creedmoor (559 mm, 5+1)

7,62×39 (457 mm, 5+1)

8×57 Js (508 mm, 5+1)

Ergo Driven Hunt

.308 Winchester (508 mm, 10+1)

Lux

.30-06 Springfield (508 mm, 5+1)

.308 Winchester (508 mm, 5+1)

.300 Winchester magnum (610 mm, 3+1)

Mdt Deep Bronze

.308 Winchester (610 mm, 10+1)

6 mm Creedmoor (610 mm, 10+1)

6,5 mm Creedmoor (610 mm, 10+1)

Mdt Grey

.308 Winchester (610 mm, 10+1)

6 mm Creedmoor (610 mm, 10+1)

6,5 mm Creedmoor (610 mm, 10+1)

Range

.223 Remington (610 mm, 5+1)

.308 Winchester (610 mm, 5+1)

6 mm Creedmoor (610 mm, 5+1)

6,5 mm Creedmoor (610 mm, 5+1)

Trail

.223 Remington (412 mm, 10+1)

.300 Blackout (412 mm, 10+1)

7,62×39 (412 mm, 10+1)

