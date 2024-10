La Cz ha lanciato una nuova carabina bolt-action per la caccia collettiva al cinghiale: si chiama 600+ Ergo Driven Hunt.

Si distingue per il calcio thumbhole in polimero resistente con inserti arancioni in gomma, nota che ne caratterizza immediatamente la destinazione; peraltro non potevano nascere dubbi particolari, visto che la nuova carabina bolt-action con cui la Cz amplia il proprio catalogo si chiama 600+ Ergo Driven Hunt.

Chi caccia il cinghiale in braccata ha dunque a disposizione un’arma in più (o perlomeno ce l’avrà nel momento in cui la Bignami, che distribuisce il marchio Cz, la porterà in Italia): al momento la disponibilità si limita al calibro .308 Winchester, con canna rotomartellata di 508 millimetri (passo di rigatura 1:10”, filettatura M15x1, compensatore radiale), garantita a vita.

Per eliminare i rischi della corrosione la Cz ha trattato le parti metalliche con un particolare processo di nitrurazione; l’ha chiamata BoBox. È brevettata anche la sicura, verticale, facilmente accessibile col pollice; ed è destinata a potenziare la sicurezza anche la possibilità di rimuovere l’otturatore, fluted, senza che sia necessario intervenire sul grilletto (a uno stadio, regolabile su quattro posizioni: peso di sgancio tra 6 e 13,5 Newton).

Sull’azione in duralluminio la Cz ha piazzato una slitta Weaver estesa, per favorire l’installazione dell’ottica di puntamento. La dotazione della 600+ Ergo Driven Hunt (lunghezza 1.038 millimetri, peso 2.900 grammi) si completa con un caricatore rimovibile da 10 colpi.

